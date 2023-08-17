53-летний председатель ТСЖ в Ижевске похитил у собственников 584,5 тыс. рублей

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно
Фото: Алена Селезнева
В Ижевске по обвинению в растрате денег со счета собственников осудили 53-летнего председателя ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В период с января 2020 года по сентябрь 2021 года мужчина воспользовался своим служебным положением и украл у собственников 584,5 тыс. рублей. Известно о 18 случаях хищения с общего счета ТСЖ.
В ходе следствия обвиняемый полностью возместил нанесенный ущерб. Суд признал его виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
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