53-летний председатель ТСЖ в Ижевске похитил у собственников 584,5 тыс. рублей

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото: Алена Селезнева

В Ижевске по обвинению в растрате денег со счета собственников осудили 53-летнего председателя ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В период с января 2020 года по сентябрь 2021 года мужчина воспользовался своим служебным положением и украл у собственников 584,5 тыс. рублей. Известно о 18 случаях хищения с общего счета ТСЖ.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил нанесенный ущерб. Суд признал его виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более чем на 5 часов встал поезд «Анапа – Ижевск» в Саратовской области

Россельхознадзор Удмуртии предотвратил распространение яиц с птичьим гриппом

Замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов покидает свой пост