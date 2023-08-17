Благотворительный кошачий фестиваль проходит в Ижевске

Котики, которые нуждаются в помощи. Фото: «Дом Кота» и «Котофонд: «Спасаем вместе»

Благотворительный кошачий фестиваль «Я могу! Я помогу! Я заберу!» пройдет в Ижевске с 17 по 19 августа. Об этом сообщает директор фонда ИГГС Анастасия Ячменькова.

Подобный фестиваль впервые проходит в столице Удмуртии. Мероприятие направлено на помощь брошенным бездомным котикам, которые сейчас находятся в приюте «Дом Кота» и на попечении волонтерской команды «Котофонд: «Спасаем вместе».

«Много лет мы помогаем приютам для собак, но кошки тоже нуждаются в нашей помощи. Они тоже сильно болеют и подвергаются насилию со стороны человека», – рассказала Анастасия.

Желающие помочь бездомным котикам могут принести необходимые вещи в мини-кофейню «Хаски кофе». Питомцы нуждаются в лотках, препаратах от блох и глистов, лежанках, сухом корме и т.д. Кроме того, неравнодушные могут забрать себе домой одного из котиков. Для этого нужно или написать в приюты для консультации, или лично встретиться с кураторами животных на мероприятии.

Также можно поддержать мероприятие, отправив любую сумму на счет фонда. Деньги будут направлены на помощь больным животным.

Контакты для связи:

Передержка «Дом кота»

Котофонд: «Спасаем вместе»

Реквизиты фонда ИГГС: 4276 1609 2491 8114

Телефон для связи с организаторами: 89127627900

Адрес мероприятия:

«Хаски кофе», К. Маркса, 244

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