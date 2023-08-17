14-летняя девочка из Удмуртии стала призером конкурса «Портрет фронтовой собаки»

Работа 14-летней Дарьи Чубаровой «Собака-диверсант». Фото: victorymuseum.ru

Рисунок 14-летней девочки из Удмуртии победил в спецноминации от «Объединенных кондитеров» в конкурсе «Портрет фронтовой собаки». Об этом сообщает пресс-служба «Музея Победы».

Юная художница принимала участие в конкурсе в возрастной категории от 12 до 14 лет. Соревнование собрало более трех тысяч участников из разных уголков России – 86 регионов, а также представителей Беларуси, Молдавии и других ближнезарубежных стран. Участие приняли художники в возрасте от 6 до 17 лет и старше. Их работы будут изданы в ограниченном тираже и использованы на открытках.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 19 августа в Москве на праздновании Дня фронтовой собаки.

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