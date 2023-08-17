Мертвую рыбу заметили в пруду Ижевска

Ижавчане думают, что в городском пруду происходит замор рыбы. Фото: читатель «Комсомолки»

Дохлую рыбу заметили горожане вечером 16 августа возле пристани в Ижевске. Фотографиями с «Комсомолкой» поделился наш читатель Наиль.

По мнению ижевчанина, произошедшее похоже на замор рыбы. В таком случае массовая гибель рыбы происходит из-за удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода.

Напомним, в начале августа следственные органы Удмуртии организовали проверку по факту загрязнения ижевского пруда. Местные жители сообщали о том, что кто-то сливал жидкость черного цвета с запахом нефтепродуктов в воду в районе Воложки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более чем на 5 часов встал поезд «Анапа – Ижевск» в Саратовской области

Россельхознадзор Удмуртии предотвратил распространение яиц с птичьим гриппом

Замминистра здравоохранения Удмуртии Александр Попов покидает свой пост