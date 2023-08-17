Мертвую рыбу заметили в пруду Ижевска

Ижавчане думают, что в городском пруду происходит замор рыбы. Фото: читатель «Комсомолки»
Дохлую рыбу заметили горожане вечером 16 августа возле пристани в Ижевске. Фотографиями с «Комсомолкой» поделился наш читатель Наиль.
По мнению ижевчанина, произошедшее похоже на замор рыбы. В таком случае массовая гибель рыбы происходит из-за удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода.
Напомним, в начале августа следственные органы Удмуртии организовали проверку по факту загрязнения ижевского пруда. Местные жители сообщали о том, что кто-то сливал жидкость черного цвета с запахом нефтепродуктов в воду в районе Воложки.
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