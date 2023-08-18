Разметку обновят около школ Ижевска к 1 сентября

Фото: /vk.com/gulyaev_v
В Ижевске принимают ряд мер для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом в своих соцсетях сообщил Владимир Гуляев, и. о. главы города.
К 1 сентября обновят разметку у социальных объектов. Скоро начнется капремонт на перекрестке Сабурова – Петрова – Барышникова. Там тоже установят светофор.
Готовятся к установке светофоров на перекрестках ул. Горького и Пастухова, Автозаводской и Сабурова.
Также в этом году уже установили дополнительные лунные секции на светофорах, которые напоминают водителям о необходимости пропустить пешеходов. Построили 10 тротуаров к школам и 13 к детским садам.
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