Разметку обновят около школ Ижевска к 1 сентября

Фото: /vk.com/gulyaev_v

В Ижевске принимают ряд мер для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом в своих соцсетях сообщил Владимир Гуляев, и. о. главы города.

К 1 сентября обновят разметку у социальных объектов. Скоро начнется капремонт на перекрестке Сабурова – Петрова – Барышникова. Там тоже установят светофор.

Готовятся к установке светофоров на перекрестках ул. Горького и Пастухова, Автозаводской и Сабурова.

Также в этом году уже установили дополнительные лунные секции на светофорах, которые напоминают водителям о необходимости пропустить пешеходов. Построили 10 тротуаров к школам и 13 к детским садам.

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