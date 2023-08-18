Погода в Ижевске на день: 18 августа до +33 градусов

18 августа в Ижевске жарко Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 августа, пятница. Этот день окажется по-настоящему летним. «Комсомолка» расскажет подробнее о погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +31…+33 градуса. На небе – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.

Сохраняется высокая пожароопасность лесов.

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