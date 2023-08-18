Искали украденную бензопилу, нашли наркотики: в Удмуртии задержали вора из Пермского края

Мак обнаружили у вора из Чайковского. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Воткинском районе при поиске украденной бензопилы обнаружили еще и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился житель Воткинского района и сообщил, что у него из садового домика украли бензопилу. Инструмент обнаружили у 44-летнего жителя Чайковского, который ранее был судим.

Заодно оперативники нашли во время обыска у него в доме 3 кг маковой соломы. По словам вора, он собрал растение на том же СНТ, где и украл бензопилу.

Подозреваемый находится в СИЗО. Возбуждены дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

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