Сотрудники Минприроды отобрали пробы воды на пруду в Ижевске из-за гибели рыбы

Результаты анализов направят в Росприроднадзор. Фото: @mprur

Минприроды Удмуртии отобрали пробы воды на водохранилище в Ижевске из-за зафиксированной гибели рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вода пройдет комплексный химический анализ. Кроме того, специалисты Росрыболовства отобрали рыбу для определения причины гибели. Результаты анализов направят в Росприроднадзор.

В ведомстве отмечают, что это уже не первый случай мора рыбы на ижевском пруду. По версии преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, причиной гибели рыбы могло стать увеличившееся число сине-зеленых водорослей в поверхностных слоях воды. Их цветение может негативно сказаться на состоянии рыб.

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