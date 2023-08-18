Второй Кубок: 21 команда примет участие в соревновании по парусному спорту «Ижевская регата»

В этом году в рамках регаты проведут детский заплыв. Фото: udmurt.ru

С 1 по 3 сентября в Ижевске пройдет открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» (18+). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент на соревнования зарегистрировалась уже 21 команда со всей России, 10 из них – из Удмуртии. Также зарегистрировано 5 инклюзивных команд, которые смогут воспользоваться катамаранами, подходящими для людей с ограниченными возможностями. Участники будут состязаться в формате лиги, т.е. это будут гонки с пересадками на акватории пруда. Всего на соревновании задействуют 8 яхт.

«За два дня мы планируем провести больше 20 стартов – по 10-12 стартов в день при условии хорошей погоды. Это красиво, красочно, это брызги, это адреналин – мало кто остается равнодушным к этому виду спорта», – подчеркнул Илья Марьямов, директор компании X-sailing club.

В 2023 году «Ижевскую регату» включили в единый календарь соревнований Минспорта России, а это значит, что соревнования становится официальным спортивным мероприятием, где можно получить медаль. Судить регату будут высококвалифицированные профессионалы, в их числе одна из лучших судей по парусному спорту в России, судья международной категории Анна Деянова.

Кроме того, 3 сентября в рамках «Ижевской регаты» пройдет детский заплыв, организованный совместно с Академией парусного спорта Воткинска. В нем примут участие 15 ребят в возрасте от 8 до 15 лет.

Напомним, в 2022 году после долгого, 50-летнего перерыва в Ижевске вновь прошла регата. Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту собрал 20 команд со всей России. О том, как прошло мероприятие «Комсомолка» писала здесь.

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