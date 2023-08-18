Выходной за переработки: эксперты объяснили, как можно получить выходной день 1 сентября

Самый удобный вариант для получения дополнительного выходного 1 сентября – это взять отпуск Фото: Олег Укладов

Жителям Удмуртии объяснили, как они могут сделать 1 сентября выходным днем и отправиться на линейку вместе с детьми. Об этом сообщает RT.

Как сообщает директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин, многодетные родители могут взять 1 сентября оплачиваемый отпуск без согласия работодателя. Родители одного и двух детей также могут взять отпуск, но им нужно будет утвердить его у начальства.

А вот заместитель гендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков отметил, что сотрудник может получить дополнительный отпуск за сверхурочную работу.

«Но стоит помнить: чтобы получить полноценный день отгула, человек должен отработать сверхурочно не менее восьми часов. Важно, что это действует только в том случае, если работник отказался от повышенной оплаты за эти дни. Выбрать оба варианта нельзя», — объяснил он.

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