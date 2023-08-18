Почти 2 млн рублей украл у банка 29-летний житель Ижевска

Мужчина украл 1 964 136 рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

29-летнего жителя Ижевска осудили за мошенничество при получении кредита в банке. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В марте 2021 года для получения кредита мужчина предоставил ложные данные о своем доходе. Таким образом он украл 1 964 136 рублей. Выплачивать банку полученные деньги ижевчанин не собирался.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 59.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере) и приговорил к двум годам лишения свободы.

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