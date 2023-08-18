34-летний житель Ижевска сдал на авторазбор машину друга

У подозреваемого были второй комплект ключей и свидетельство о регистрации машины Фото: Мария Бакланова

34-летнего безработного жителя Ижевска подозревают в краже авто друга. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

С разрешения приятеля подозреваемый часто пользовался его автомобилем. Он даже имел второй комплект ключей и свидетельство о регистрации машины. По версии следствия, несколько месяцев назад ижевчанин попал в ДТП, а затем оставил машину во дворе одного из домов на улице Сабурова. После этого он решил сдать автомобиль на авторазбор. Таким образом он заработал 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

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