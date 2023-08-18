99 жителей Удмуртии заразились инфекциями после укуса клеща с начала 2023 года

Всего по поводу присасывания клещей в больницы обратились 12 776 жителей региона Фото: Мария Бакланова

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зафиксировали 99 случаев инфекций, которые передаются с укусом клещей. В их числе 58 случаев боррелиоза и 41 случай энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Максимальное число случаев болезней – 36 – зарегистрировали в Ижевске. Второе место в антирейтинге занимает Балезинский район (13 случаев заражения) и третье – Кезский район (8 случаев).

Всего по поводу присасывания клещей в больницы обратились 12 776 человек, в том числе 2 628 детей. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, в каких районах Ижевске вероятнее всего можно подцепить опасного членистоногого.

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