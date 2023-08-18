Гороскоп на день: 19 августа Тельцам стоит воздержаться от крупных покупок, а Скорпионам – от ссор по пустякам

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

Вам придется проявить немало терпения, чтобы остаться на одной волне со своими близкими. Ваши идеалы хоть и могут быть подвергнуты критике, но ваша семья все равно готова поддержать вас на пути к цели.

Телец

Вы столкнетесь с непониманием на работе. Отложенные сделки всплывут в самое неподходящее время, и вам придется потратить немало времени, чтобы привести документы в порядок. Также сегодня не лучший день для крупных покупок. Вас обманут.

Близнецы

Общение и новые знакомства – это замечательно, но и о здоровье забывать не надо. Активный отдых и жаркие танцы помогут вам не только взбодриться душой, но и немного прийти в тонус телом.

Рак

На этот день не стоит строить грандиозных планов. Все, что бы вы ни задумали, вероятнее всего пойдет не по плану. Просто доверьтесь судьбе и плывите по течению. Все будет хорошо.

Лев

Ваша жизненная энергия позволит вам взять ситуацию под контроль. Действуйте решительно. Чтобы добиться поставленной цели, порой не грех идти по головам.

Дева

Проблемы с финансами в вашей жизни не могут возникнуть на пустом месте. Постарайтесь пересмотреть часть своих расходов. Вам стоит немного сэкономить и меньше отдавать другим.

Весы

Открытость и честность помогут вам привлечь потенциальных клиентов и расположить их к себе. У вас получится хорошо продвинуть свое дело, но это серьезно скажется на семейных отношениях.

Скорпион

Осторожность в делах, а главное в словах сегодня важна для вас как никогда. Будьте предельно внимательны, общаясь с близкими. Порой даже простая фраза может стать причиной затяжного конфликта.

Стрелец

Спешка в жизни никогда не приведет ни к чему хорошему. Звезды советуют вам немного расслабиться. Как насчет поездки за город с любимым человеком? Путешествие поможет вам немного обновить свои чувства.

Козерог

Прежде чем что-либо менять, задумайтесь, а надо ли оно вам? Период масштабных перемен еще не наступил. Выбор любого направления сейчас не имеет смысла. Очень скоро ветер переменится.

Водолей

Уверенность в себе придаст сил для того, чтобы справиться с любыми сложностями. Важные решения удастся принимать быстро и уверенно. Это позволит вам произвести впечатление и выйти из любого конфликта победителем.

Рыбы

Будьте внимательны к тем, кто вас окружает. Общение с родными даст вам возможность улучшить свои коммуникативные навыки и обрести уверенность в себе. Проведите время вместе и отдохните.

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