Пешеходный переход появится в переулке Интернациональном в Ижевске

Пешеходный переход появится недалеко от Центрального автовокзала. Фото: скриншот Яндекс Карты

Нерегулируемый пешеходный переход появится в переулке Интернациональный в Ижевске. Соответствующее постановление подписал врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Разметку нанесут в районе улицы Красноармейская. На участке также установят два дорожных знака «Пешеходный переход».

Напомним, к 1 сентября в Ижевске также обновят разметку в районах школ и установят новые светофоры.

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