Пешеходный переход появится в переулке Интернациональном в Ижевске

Пешеходный переход появится недалеко от Центрального автовокзала. Фото: скриншот Яндекс Карты
Нерегулируемый пешеходный переход появится в переулке Интернациональный в Ижевске. Соответствующее постановление подписал врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.
Разметку нанесут в районе улицы Красноармейская. На участке также установят два дорожных знака «Пешеходный переход».
Напомним, к 1 сентября в Ижевске также обновят разметку в районах школ и установят новые светофоры.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Новые животные появятся в зоопарке в Ижевске
Украла 420 миллионов: как мошенница из Ижевска создавала свою финансовую пирамиду
Жара спадет: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии