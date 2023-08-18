Возбуждено дело: ижевская организация применяла более дорогой тариф для распределения подачи тепла горожанам

Компания должна была использовать тариф «Магистральный» Фото: Архив КП

Единую теплоснабжающую организацию ООО «РТК» заподозрили в завышении тарифов. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Удмуртии.

По информации ведомства, теплосетевая организация и МУП «СпДУ» при подключении потребителей к магистральным сетям использовали более дорогой «Распределительный» тариф. Мотивировалась это тем, что эта расценка уже включала в себя стоимость передачи тепловой энергии по тепловым сетям. Однако, исходя из схемы теплоснабжения, использоваться должен был менее выгодный для компаний «Магистральный» тариф.

Управление возбудило в отношении теплоснабжающей организации антимонопольное дело по пункту 10 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

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