«Был даже криминальный случай»: Алина Загитова рассказала, как мужчины знакомятся с ней

Алина Загитова рассказала, как парни кней «подкатывают». Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова в эфире «Шоу Воли» (16+) на телеканале ТНТ рассказала о том, как мужчины пытались «подкатить» к ней, а также почему у нее нет молодого человека.

Ранее спортсменку признали самой сексуальной фигуристкой в мире. Но, по словам Алины, она не слишком серьезно относится к новому статусу, ведь и до него она не была обделена мужским вниманием.

«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня все время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!» – поделилась Загитова.

В эфире шоу Алина также рассказала, какие парни чаще пытаются с ней познакомиться и почему она их отшивает. Выпуск выйдет в эфир телеканала ТНТ 20августа в 22:00.

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