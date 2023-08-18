Запрет на разжигание костров: высокая пожароопасность сохраняется в лесах Удмуртии

Жителям запрещают разводить костры. Фото: МЧС Удмуртии

С 19 по 22 августа местами в лесах Удмуртии ожидается пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В связи с этим местным жителям запрещается проведение пожароопасных работ, а также разжигание костров, в том числе для уничтожения мусора и приготовления пищи. Сообщить о ЧП можно в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или в ГУ МЧС по Удмуртии по номеру «519-999». Отметим, что пожароопасность в лесах региона сохраняется уже неделю.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на выходные в Ижевске.

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