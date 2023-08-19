Два больших или три средних: врач рассказал, сколько яблок нужно есть в день

Яблоки из магазина нужно тщательно мыть перед употреблением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 августа в России отмечают православный праздник Преображение Господне. В народе его чаще именуют Яблочным Спасом. Именно в августе начинается основной урожай яблок. Все знают, что эти фрукты полезны для здоровья, но сколько их нужно есть? На этот вопрос RT (18+) ответила Екатерина Кашух – гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

По словам эксперта, взрослому человеку в день достаточно двух больших или трех средних яблок. Красные плоды обычно более сладкие, поэтому и более калорийные – об этом следует помнить тем, кто следит за фигурой. Но есть кислые плоды тоже можно не всем. Так, зеленые яблоки следует употреблять с большой осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При язвенной болезни и остром гастрите нельзя злоупотреблять никакими яблоками, так как эти фрукты могут привести к боли в животе и вздутию.

А вот кожуру лучше не счищать, так как в ней содержится много клетчатки, полезной для моторики кишечника. Однако, если речь о магазинных фруктах, обработанных воском, польза уже становится сомнительной. Перед употреблением их нужно тщательно мыть в теплой воде и затем вытирать.

Что касается аллергии, то на яблоки она развивается крайне редко, именно поэтому яблоки используются как один из первых фруктов для прикорма маленьких детей. Тем не менее, случаи аллергических реакций бывают. Тогда человек отмечает сбои в работе желудочно-кишечного тракта, сыпь, аллергический насморк или приступы астмы.

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