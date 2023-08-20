Погода на день: 20 августа в Ижевске облачно с прояснениями и +20 °С

В Ижевске переменная облачность Фото: Сергей Грачёв

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 20 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +20 °С. Ветер северо-западный 2 м/с. Ночью до +18 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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