Погода на день: 20 августа в Ижевске облачно с прояснениями и +20 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Сергей Грачёв
Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 20 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +20 °С. Ветер северо-западный 2 м/с. Ночью до +18 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами
Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии
Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб