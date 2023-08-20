За пьяную езду в столице Удмуртии задержали местную жительницу

Составлен административный протокол
Фото: Амир Закиров
В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции задержали за пьяное вождение ранее лишенную прав местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, задержанный - водитель автомобиля "Шкода Октавиа", признала, что накануне задержания выпивала спиртное. Ее слова подтвердили и результаты медицинского освидетельствования.
Сообщается, что до этого инцидента, еще в 2022 году, правонарушительницу лишили водительских прав из-за схожих обстоятельств.
В отношении Ижевчанки составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами
Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии
Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб