За пьяную езду в столице Удмуртии задержали местную жительницу

Составлен административный протокол Фото: Амир Закиров

В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции задержали за пьяное вождение ранее лишенную прав местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, задержанный - водитель автомобиля "Шкода Октавиа", признала, что накануне задержания выпивала спиртное. Ее слова подтвердили и результаты медицинского освидетельствования.

Сообщается, что до этого инцидента, еще в 2022 году, правонарушительницу лишили водительских прав из-за схожих обстоятельств.

В отношении Ижевчанки составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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