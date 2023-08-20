Благодаря прокуратуре в Сарапуле отремонтировали многоквартирный дом

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности Фото: Диля Ахмадишина

В Сарапуле в многоквартирном доме на улице Азина был проведен ремонт протекающей крыши после постановления городского прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, в ходе проверки здания было обнаружено, что управляющая компания не надлежаще содержит здание.

«Установлено что на фасаде многоквартирного дома имеются следы подтеков, образовавшихся вследствие протекания кровли дома, а также отсутствие водосточной трубы, что являться причиной намокания фасада дома. Кроме того, в подъезде данного многоквартирного дома обнаружены сгнившие потолочные перекрытия из древесины. При осмотре одного из жилых помещений обнаружено протекание и отслоение потолочной плитки», – говорится в сообщении

Прокурор города вынес представление директору управляющей компании, отвечающей за данный многоквартирный дом. Виновное лицо было призвано к дисциплинарной ответственности, а на крыше дома был проведен ремонт с устранением всех вышеназванных нарушений.

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