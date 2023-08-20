Баня сгорела в одном из СНТ Удмуртии

Предварительная причина пожара – короткое замыкание
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
19 августа в СНТ «Луч» Завьяловского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 21:57. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание. Огонь уничтожил находящиеся на участке баню, предбанник, сарай, а также частично повредил беседку.
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