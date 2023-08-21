В Воткинском районе Удмуртии сгорела баня

Причиной стало короткое замыкание
Фото: Мария Бакланова
19 августа в деревне Костоваты Воткинского района Удмуртии произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 05:21. К моменту прибытия пожарных машин огонь распространился по участку на 16 кв.м. и охватил здание бани. Огнеборцам удалось потушить огонь и защитить строение, находящиеся в 3 м от места пожара.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание в электрической печи.
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