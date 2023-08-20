В Казахстане в два раза вырос спрос на дубовые веники из Удмуртии

Всего за 2023 год из Удмуртии в Казахстан было отправлено более 16 тысяч веников Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии вырос спрос на экспорт дубовых веников для бани. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, за август этого года из Удмуртии в Казахстан было отправлено 10 тысяч дубовых веников. Всего за 2023 год из Удмуртии в Казахстан было отправлено 16,6 тысяч веников, в то время как за аналогичный период 2022 года из региона было экспортировано в 9,55 тысяч таких же веников.

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