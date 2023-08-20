Диеты могут спровоцировать развитие хронических заболеваний у жителей Удмуртии

Проблема может быть в «легких углеводах» Фото: Мария Бакланова

Диеты и питание одними и теми же продуктами могут вызывать развитие хронических заболеваний и дефицит полезных веществ в организме. Об этом сообщает RT после беседы с кандидатом медицинских наук Сергеем Чудаковым.

Как рассказал эксперт, легкие углеводы составляют основу многих блюд. Их много в хлебе, газированных напитках и фруктах. Эксперт отмечает, что благодаря таким продуктам современные потребители могут быстро получать энергию. Однако такие углеводы слишком быстро усваиваются, по этому часто их бывает недостаточно.

«Когда в организм попадает очень много легких углеводов, он переходит в состояние аварийного функционирования, нарушаются метаболические процессы, которые формируют патологические состояния. Кроме того, углеводное питание является антистрессовым, поскольку сахар обладает психорелаксирующим эффектом. Однако для борьбы со стрессом нужно применять технологии психокоррекции и формировать правильную реакцию на стрессогенные факторы», — объяснил эксперт.

Как объясняет доктор, такое питание может спровоцировать дефицит полезных веществ в организме. Чтобы это исправить, следует добавлять в рацион больше овощей и ягод. А также, чтобы не переедать на почве стресса, стоит выбирать продукты, в которых есть хром и магний. Эти вещества помогают организму бороться со стрессом. Также, по мнению Сергея Чудакова, в рационе обязательно должны быть продукты с «долгими углеводами»: клетчаткой, витаминами C и E, а также бета-кератином.

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