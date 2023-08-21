Девочку-подростка 2009 года рождения из Ижевска ищут с 19 августа

Фото: vk.com/psoregion18

Арину Поздееву 2009 года рождения ищут с 19 августа в Завьяловском районе Удмуртии и в Ижевске. Об этом сообщает ВКонтакте ПСО «18 регион».

Девочка ушла с СНТ «Октябрь» в неизвестном направлении. Телефон у нее отключен, связи нет. При этом дома – в Ижевске, на проезде Халтурина, – она также не появлялась.

Фото: vk.com/psoregion18

Рост Арины около 170 см, телосложение худощавое окрашены в черно-красный цвет, в ухе сережка в виде креста.

Она была одета в белый топ и черные брюки, на ногах были кроссовки розового цвета. При себе имелась черная сумка.

Всех, кто видел девочку или что-то знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: +79511952971 или в полицию.

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