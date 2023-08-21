Мужчина и женщина пострадали при пожаре на улице Ленина в Ижевске

Жильцы самостоятельно потушили возгорание Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожар в однокомнатной квартире, расположенной в Ижевске на улице Ленина, произошел в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание зафиксировали около 15:30, впрочем, к прибытию пожарных один из жильцов успел самостоятельно ликвидировать его подручными средствами. Однако не обошлось без пострадавших. Мужчина 1981 года рождения получил ожоги дыхательных путей и рук, а женщина 1977 года рождения в легкой степени отравилась продуктами горения. Пострадавших госпитализировали.

Общая площадь пожара составила 25 кв. м, а его причиной предварительно назвали короткое замыкание в розетке.

Всего за дежурные сутки с 20 на 21 августа в Удмуртии произошли 5 пожаров.

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