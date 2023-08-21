Ехали на вызов: появились подробности о ДТП со скорой помощью в столице Удмуртии

Автомобилю скорой не уступили дорогу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Подробностями ДТП с участием скорой помощи, произошедшим около 21:20 19 августа напротив дома № 254 по улице Пушкинской поделились 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии и пресс-служба республиканского Минздрава.

Напомним, водитель автомобиля «KIA Cerato» начал разворачиваться на дороге и не предоставил скорой помощи преимущество в движении. Автомобили столкнулись и легковушку отбросило назад, в результате чего произошло второе столкновение – с автомобилем «KIA Soul».

Сообщается, что травмы получил только водитель автомобиля «KIA Cerato», ему оказали медицинскую помощь. О пострадавших в скорой помощи не сообщается, но известно, что бригада ехала на вызов, то есть пациента в машине еще не было.

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