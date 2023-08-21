Гороскоп на день: 22 августа Водолеям не стоит спешить в решении деловых вопросов, а Близнецам придавать значение мелким обидам

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

Вы столкнетесь с нехваткой жизненных сил. Не стоит стараться успеть везде и все, не перегружайте себя. Расставьте приоритеты и сконцентрируйте свое внимание на том, что действительно важно.

Телец

Это будет один из самых продуктивных дней на этой неделе. Ваше стремление к совершенству и желание добиться невозможного заметят. Вы прекрасный лидер, и этот факт оценят по заслугам. Вполне возможно, что вам поступит предложение, от которого нельзя отказаться.

Близнецы

У вас появится возможность завести новое знакомство в самом неожиданном месте. Доверьтесь своей интуиции. Иногда мелкие конфликты на пустом месте становятся чем-то большим. Например – крепкой дружбой.

Рак

Ваше творческое мышление будет на пике, что поможет вам найти уникальные решения для различных проблем. Будьте открыты и готовы к переменам. Ваши усилия будут вознаграждены.

Лев

У вас нет причин пытаться возродить то, что уже мертво. Некоторые ваши дела лучше оставить далеко в прошлом и никогда не вспоминать о них. Возможно, в голову придут мысли о смене работы. Это может быть неплохим решением проблем, что встали на вашем пути.

Дева

Гармония в отношениях позволит вашей душе пребывать в равновесии. Позвольте себе немного расслабиться и просто навести порядок как в своей голове, так и в доме. Актуализация планов позволит справиться со стрессом.

Весы

Вам придется сосредоточиться на своих целях. Эгоизм в индивидуальной работе поможет вам довести ваше дело до конца несмотря ни на что. Однако будьте осторожны и не оставляйте без внимания личную жизнь. Стремитесь к балансу.

Скорпион

Ваша страсть зажжет искру в давно погасших отношениях. У вас появится шанс по-новому взглянуть на вашего партнера. Любовь окрылит вас, и вот вы уже готовы на подвиги.

Стрелец

Сегодня ваши коммуникативные навыки будут весьма важны. Уделите время общению с близкими и коллегами, чтобы укрепить ваши взаимоотношения. Ваше обаяние поможет вам завоевать сердца других.

Козерог

Пришла пора проявить целеустремленность, если вы желаете добиться большего не только в карьере, но и в отношениях. Розовые замки рано или поздно рухнут. Вас подвергнут критике, которую не стоит игнорировать.

Водолей

На ваше будущее влияет множество факторов. Потому не стоит принимать решения сгоряча. Всегда есть подводные камни. Чтобы добиться цели, анализируйте ситуацию вокруг вас и не стесняйтесь искать креативные подходы к повседневным задачам.

Рыбы

Вы на высоте. Вашу душу переполняет энергия космоса. Небольшое путешествие даст вам возможность увидеть этот мир по-новому. Пребывайте в гармонии со Вселенной, и счастье само придет к вам в руки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии назвали самые популярные имена для новорожденных за год

Ехали на вызов: появились подробности о ДТП со скорой помощью в столице Удмуртии

В Ижевске на улице Пушкинской произошло повреждение водопровода