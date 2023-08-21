Грипп может прийти в Удмуртию к концу сентября

Более 880 тысяч доз вакцины против гриппа поступят в Удмуртию Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост заболеваемости гриппом и коронавирусом может начаться в Удмуртии в конце сентября, в связи с чем уже началась подготовка к прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

«В прошедшем эпидемическом сезоне на фоне продолжавшейся циркуляции штамма коронавируса Омикрон во всех странах мира регистрировали высокую активность вирусов гриппа. Эта тенденция может сохраниться и в этом году», – отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

В 2023 году от гриппа собираются привить 865 350 жителей Удмуртии, что составляет 60% населения региона. В республику поступит более 780 тысяч доз вакцины, закупленных на федеральные средства и еще более 100 тысяч доз, которые приобретут за счет регионального бюджета.

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