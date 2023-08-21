580 вместо миллиона: в Удмуртии соберут меньше зерна, чем ожидалось

Собрано уже более 60% урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

За лето 2023 года в Удмуртии планировалось вырастить и собрать миллион тонн зерна, но этот план выполнить не удастся. Об этом 21 августа сообщил Глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Он рассказал, что в республике на данный момент убрано около 65% от общей площади зерновых, а всего, согласно прогнозам, урожай составит около 580 тонн.

«Да, миллион тонн зерна мы в этом году не достигнем понятно по каким причинам», – сказал Глава Удмуртии, очевидно, имея в виду засуху.

Вместе с тем собранного зерна хватит и для обеспечения кормовой базы сельскохозяйственных животных, и на страховой запас, а также на обеспечение семенного фонда.

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