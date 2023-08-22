Алексей Фомин покинул пост директора Филармонии в Удмуртии

Алексей Фомин возглавлял Филармонию 12 лет Фото: Алена Селезнева

Алексей Фомин покинул пост директора Удмуртской Филармонии, которую он возглавлял 12 лет. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Подводя черту за прошедшие 12 лет, вспоминается все: хорошее и не очень, взлеты и падения, удачи и не совсем оправдавшиеся проекты в силу каких-либо причин! Да, не скрою, где-то грустно, где-то очень сентиментально! Но, сегодня – это уже история!!» – высказался Алексей Фомин (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)

Теперь директором организации будет Альберт Кочуров, который возглавлял ансамбль «Италмас» – один из коллективов Филармонии.

О дальнейших планах Алексей Фомин не сообщил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Юные хоккеисты с нарушениями зрения из Ижевска победили на турнире в Ульяновске

Раньше производили целебное пиво, а теперь отдали компании по перевозкам: история завода Бодалева в Ижевске

Фотофакт: как выглядит во время ремонта Березовая роща в Ижевске