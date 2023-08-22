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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:42

Развращал в гараже: житель Удмуртии совершал половые преступления против подруг падчерицы

Житель Удмуртии надругался над 12-летней и 13-летней девочками
Анастасия Захарова
Мужчина развращал подруг своей падчерицы

Мужчина развращал подруг своей падчерицы

Фото: Амир Закиров

Житель Удмуртии совращал 12-летнюю и 13-летнюю подруг своей падчерицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступления мужчина совершал в селе Совхозный на ул. Первомайской. Там находится его гараж, куда он и приводил пострадавших девочек.

Он развращал детей с середины декабря 2018 по конец апреля 2019. Подозреваемого задержали, возбуждены два уголовных дела.

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