Развращал в гараже: житель Удмуртии совершал половые преступления против подруг падчерицы

Мужчина развращал подруг своей падчерицы Фото: Амир Закиров

Житель Удмуртии совращал 12-летнюю и 13-летнюю подруг своей падчерицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступления мужчина совершал в селе Совхозный на ул. Первомайской. Там находится его гараж, куда он и приводил пострадавших девочек.

Он развращал детей с середины декабря 2018 по конец апреля 2019. Подозреваемого задержали, возбуждены два уголовных дела.

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