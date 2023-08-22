Развращал в гараже: житель Удмуртии совершал половые преступления против подруг падчерицы

Мужчина развращал подруг своей падчерицы
Фото: Амир Закиров
Житель Удмуртии совращал 12-летнюю и 13-летнюю подруг своей падчерицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступления мужчина совершал в селе Совхозный на ул. Первомайской. Там находится его гараж, куда он и приводил пострадавших девочек.
Он развращал детей с середины декабря 2018 по конец апреля 2019. Подозреваемого задержали, возбуждены два уголовных дела.
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