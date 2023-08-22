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НовостиОбщество22 августа 2023 10:09

Инвалида из Ижевска не обеспечивали лекарством стоимостью 1,7 млн рублей в год

Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы обеспечить ижевчанку препаратом
Анастасия Захарова
Лекарство не предоставили инвалиду в Ижевске

Лекарство не предоставили инвалиду в Ижевске

Фото: Архив КП

В Ижевске женщину не обеспечивали дорогим лекарством, которое по закону должны предоставлять бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Заявительница – инвалид второй группы, она страдает орфанным заболеванием. Ей жизненно необходим препарат, годовой курс которого стоит 1,7 млн рублей.

Региональный Минздрав отказал в лечении, несмотря на то, что женщина имеет право получить препарат бесплатно.

Прокурор обратился с исковым заявлением. Только после этого женщина получила лекарство.

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