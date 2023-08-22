Инвалида из Ижевска не обеспечивали лекарством стоимостью 1,7 млн рублей в год

Лекарство не предоставили инвалиду в Ижевске
Фото: Архив КП
В Ижевске женщину не обеспечивали дорогим лекарством, которое по закону должны предоставлять бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Заявительница – инвалид второй группы, она страдает орфанным заболеванием. Ей жизненно необходим препарат, годовой курс которого стоит 1,7 млн рублей.
Региональный Минздрав отказал в лечении, несмотря на то, что женщина имеет право получить препарат бесплатно.
Прокурор обратился с исковым заявлением. Только после этого женщина получила лекарство.
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