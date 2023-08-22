Гороскоп на день: 23 августа Раки оставят мысли о прошлом, а Козероги – попытки казаться кем-то другим

Время ловить вдохновение Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

В этот день вам потребуется проявить всю свою решимость, если вы стремитесь достичь поставленных целей. Сейчас у вас нет времени на сомнения. Боритесь за свое будущее.

Телец

Будьте осторожны со своими словами, особенно если они касаются кого-то из ваших близких. Сердечные обиды не повод для того, чтобы разрушать чужую репутацию. Вы выше этого. Если кто-то задел вас, сегодня лучшее время для того, чтобы найти в себе силы для прощения.

Близнецы

Этот день наполнит вас энергией. У вас появится море новых идей, которые позволят сделать вашу жизнь легче и комфортнее. Спешите их реализовать. Покажите себе, на что вы способны.

Рак

Не стоит слишком много думать о тяжелом прошлом. Сейчас вам лучше сосредоточиться на том, что происходит в вашем настоящем. Не тратьте время на пустые разговоры. Все рано или поздно наладится.

Лев

Вы столкнетесь с трудностями в общении с близкими людьми. Не пытайтесь давить авторитетом. Попробуйте занять позицию вашего оппонента и посмотреть на ситуацию с его стороны. Не дайте гордыне погубить вас.

Дева

Это хороший день для того, чтобы попробовать себя в новом деле. Проявите творческую инициативу. Ваши старания оценят. Но не забывайте о своих долгах. Они могут напомнить о себе в самое неподходящее время, испортив вам все планы.

Весы

Сегодня вам придется принять важное решение, связанное с отношениями. Не торопитесь и слушайте свое сердце. Иногда проще отпустить, чем пытаться спасти то, что уже, по сути, не нужно.

Скорпион

Ваше стремление к идеалу рано или поздно приведет вас к большой беде. Внутреннее выгорание и усталость придут вместо пленительного счастья. Ищите корень проблемы, а не боритесь с ветряными мельницами. Порой для этого нужна помощь специалиста.

Стрелец

Это хороший день для того, чтобы встретиться с друзьями и обсудить планы на ближайшие выходные. Прогулка на свежем воздухе поможет вам избавиться от тревог и ясным взглядом увидеть будущее, что вот-вот коснется вас.

Козерог

Не пытайтесь показать себя тем, кем вы не являетесь. Лучше займитесь делами. У вас есть достаточно времени, чтобы не оставлять дела на потом. Проявите самодисциплину. За хорошую работу вас вознаградят.

Водолей

Саморазвитие – ключ к успеху. Не поддавайтесь будничной суете. Для вас важнее построить надежный фундамент для будущих свершений. Помните, что остановка – это не всегда падение, иногда она означает новое начало.

Рыбы

Постарайтесь не думать о людях, что вас окружают. Ваша жизнь подобна потоку, просто плывите по нему. Друзья приходят и уходят, может, лучше жить моментом?

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