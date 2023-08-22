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НовостиОбщество22 августа 2023 11:09

Четыре онлайн-кинотеатра – одна подписка: жителям Удмуртии доступен новый сервис

Переплачивать за несколько разных подписок больше не придется
Фото: пресс-служба МегаФон

Фото: пресс-служба МегаФон

Самые востребованные онлайн-кинотеатры объединили в единую подписку «МегаКино». В нее войдут сразу четыре крупных видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители все реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. На длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет.

Как отметил коммерческий директор оператора Павел Тулубьев, любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ и не платит за оставшиеся.

С единой подпиской пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а в сентябре станет доступно всем абонентам МегаФона.