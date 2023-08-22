Двое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП в Увинском районе Удмуртии

Причиной мог стать неудачный обгон
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Увинском районе Удмуртии в понедельник, 21 августа. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
По предварительным данным, около 11:00 на 71-м километре автодороги «Ижевск-Ува» автомобиль Kia Cerato с 35-летней женщиной за рулем пошел на обгон. Произошло столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Lada XRAY, которым управлял 48-летний мужчина.
Обе машины сильно пострадали
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В результате ДТП травмы получили 13-летняя девочка, 17-летняя девушка и 39-летняя женщина, находившиеся в салоне автомобиля Lada XRAY, а также водитель автомобиля Kia Cerato. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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