Двое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП в Увинском районе Удмуртии

Причиной мог стать неудачный обгон Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Увинском районе Удмуртии в понедельник, 21 августа. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

По предварительным данным, около 11:00 на 71-м километре автодороги «Ижевск-Ува» автомобиль Kia Cerato с 35-летней женщиной за рулем пошел на обгон. Произошло столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Lada XRAY, которым управлял 48-летний мужчина.

Обе машины сильно пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП травмы получили 13-летняя девочка, 17-летняя девушка и 39-летняя женщина, находившиеся в салоне автомобиля Lada XRAY, а также водитель автомобиля Kia Cerato. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В «черный список»: что грозит подрядчику, сорвавшему капремонт подземного перехода возле УдГУ в столице Удмуртии

Таксистка из Ижевска похищала и продавала чужие автомобили

Инвалида из Ижевска не обеспечивали лекарством стоимостью 1,7 млн рублей в год