Вступил в силу приговор в отношении экс-полицейского из Удмуртии

Мужчина обвинялся по трем статьям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приговор Верховного Суда Удмуртии в отношении бывшего майора полиции, согласно которому мужчине было назначено наказание виде лишения свободы на срок 5 лет и 4 месяца, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Намином, экс-полицейский был причастен к совершению преступлений по трем статьям: «Пособничество в фальсификации доказательств», «Разбой» и «Бандитизм».

В 2022 году он вошел в состав банды, которая состояла из бывших, а также действующих сотрудников правоохранительных органов. Группировка занималась хищением чужого имущества, например, одно из разбойных нападений было совершено на москвичей, которые собирались купить в Ижевске автомобили.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый из корыстных побуждений участвовал в фальсификации доказательств, в результате чего к административной ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения привлекли невиновного человека.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В отношении еще троих участников банды суд вынес обвинительные приговоры, одно дело находится на рассмотрении. В отношении других членов банды следствие продолжается, один из них находится в розыске.

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