Погода на день: 23 августа в Ижевске ясно и +17 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня среда, 23 августа. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +17 °С. Ветер северо-восточный 2-3 м/с. Ночью до +10 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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