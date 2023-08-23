ДТП с 8-летним ребенком произошло на улице ул. Лесозаводская в Ижевске

Авария произошла 21 августа. Фото: пресс-служба первый отдела ГИБДД

ДТП с участием несовершеннолетнего произошла поздно вечером 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба первого отдела ГИБДД по Удмуртии.

По сообщению ведомства, авария произошла около 21:00. 8-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу когда его сбил автомобиль «ГАЗ» под управлением 29-летнего местного жителя.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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