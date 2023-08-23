Жители Ижевска жалуются на нехватку врачей в Городской больнице №3

Пациенты не могут попасть к врачу. Фото: Сергей Багин

С нехваткой квалифицированных врачей-терапевтов столкнулись жители Ижевска, прикрепленные к Городской больнице №3. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения региона Сергей Багин в своем телеграмм-канале.

Как сообщил чиновник, сейчас в больнице, которая обслуживает около 43 тысяч жителей города, на 16 терапевтических участках работает около 50% необходимых медицинском учреждению врачей-терапевтов. Пациенты больницы постоянно жалуются на то, что к данным специалистам трудно попасть, также как и просто вызвать врача на дом.

«Сейчас на 16 терапевтических участках здесь работает только половина терапевтов. Главный врач Сергей Владимирович Шкляев ведет активную работу по привлечению новых кадров – как врачей, так и среднего медперсонала. Вскоре на базе больницы откроется учебный класс Республиканского медколледжа», – поделился в ходе проверки медицинского учреждения Сергей Багин.