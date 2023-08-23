«Цветочная» «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел конкурс цветочных композиций, посвященный 20-летию Группы «Мечел».

Одну из лучших композиций конкурса представил отдел по правовым вопросам. Построенный юристами стремительный фрегат «Мечел» под управлением бравого капитана-флибустьера и команды в тельняшках шел по цветочному бушующему морю, стремясь к берегам «Счастье, Удача и Любовь», тоже выложенным из цветов.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Флористы управления информационных технологий изобразили три составляющих «Ижстали»: творческую в виде фантазийной шляпки и букета полевых цветов, спортивную, состоящую из шахмат и шашек, и трудовую: каска, ноутбук и букет, олицетворяющий брызги стали.

Затейники из транспортного цеха создали завод в миниатюре, где нашлось место и зеленым аллеям, и макетам железнодорожных путей и транспортных магистралей, по которым двигались игрушечные автомобили и паровозики.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Про источники хорошего настроения поведали умельцы департаментов контроля качества и технического развития. Первые соорудили земной шар, опоясанныйцветочными композициями, символизирующими нежность, безмятежность и гармонию. Вторые рассказали языком букета про дачные радости: яркие цветы, огородик с карликовыми помидорами, баньку с вениками.

Экономисты накрыли «праздничный стол», где нашлось место тарелке суши, многоярусному торту и фейерверку из разноцветных гипсофил. К цветочным яствам были приглашены цветочные гости: яркая леди-металлург в туфлях из лепестков и брутальный сталевар.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Мастерицы отдела производственного планирования закружили жюри в вальсе корзин, цветов и стихов, в которых нашлось место и теплым пожеланиям «Мечелу». Работники цеха подготовки производства гармонично соединили летнюю акварель с корпоративной символикой. А экологи создали коллаж, в котором нашлось место каждому предприятию компании.

Никого не оставил равнодушным вернисаж от совета ветеранов, который радовал охапками огненных лилий, пламенеющими маками, багряными хризантемами и нежными розами. Завершала выставку композиция «Мы вместе!» – букеты из разных трав и цветов – в честь предприятий Группы.