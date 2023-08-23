Главу выберут в Малопургинском районе Удмуртии

В Малопургинском районе выберут главу Фото: Диля Ахмадишина

23 августа в Малопургинском районе объявят конкурс на отбор кандидатов на пост главы района. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Для этого пройдет внеочередная сессия совета депутатов. Ознакомиться с повесткой можно здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Организуют транспортировку тела: в Санкт-Петербурге умер актер из Ижевска

Торги на ремонт перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького объявили в Ижевске

В Удмуртии проводится проверка информации о получении подростком ожогов