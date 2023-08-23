Главу выберут в Малопургинском районе Удмуртии

В Малопургинском районе выберут главу
Фото: Диля Ахмадишина
23 августа в Малопургинском районе объявят конкурс на отбор кандидатов на пост главы района. Об этом сообщается на сайте районной администрации.
Для этого пройдет внеочередная сессия совета депутатов. Ознакомиться с повесткой можно здесь.
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