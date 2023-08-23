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НовостиПолитика23 августа 2023 7:10

Главу выберут в Малопургинском районе Удмуртии

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы района состоится 23 августа
Анастасия Захарова
В Малопургинском районе выберут главу

В Малопургинском районе выберут главу

Фото: Диля Ахмадишина

23 августа в Малопургинском районе объявят конкурс на отбор кандидатов на пост главы района. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Для этого пройдет внеочередная сессия совета депутатов. Ознакомиться с повесткой можно здесь.

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