Штраф 30 тысяч: жительница Воткинска незаконно продавала алкоголь

В Воткинске незаконно продавали алкоголь
Фото: Архив КП
Жительница Воткинска продавала алкоголь без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Ранее женщину уже привлекали к ответственности за подобное деяние. Но в мае 2023 года она вновь начала незаконно торговать горячительными напитками.
Суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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