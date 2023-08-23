Штраф 30 тысяч: жительница Воткинска незаконно продавала алкоголь

В Воткинске незаконно продавали алкоголь Фото: Архив КП

Жительница Воткинска продавала алкоголь без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее женщину уже привлекали к ответственности за подобное деяние. Но в мае 2023 года она вновь начала незаконно торговать горячительными напитками.

Суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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