Движение трамваев до Буммаша ограничено в Ижевске из-за неисправности кабеля

Трамваи не идут из-за неисправности кабеля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске неисправен высоковольтный кабель, и из-за этого ограничено движение трамваев от «Океана» и Воткинского переулка до Буммаша. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Увеличились интервалы между транспортом. Маршруты перенаправили:

– 2 маршрут: Буммаш – ул. Кирова – ул. К. Маркса – Центр – ул. Промышленная, увеличены интервалы движения.

– 5 маршрут: Буммаш – ул. Халтурина – ул. Ленина – Центр – ул. Огнеупорная, увеличены интервалы движения.

– 7 маршрут: Сквер металлургов – ул. К. Маркса – Центр – ул. Промышленная.

– 8 маршрут не работает.

– 9 маршрут: Ул. Московская – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – Воткинский переулок.

О восстановлении движения сообщат дополнительно.

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