Гороскоп на день: 24 августа Водолеям стоит воздержаться от алкоголя, а Ракам – от необдуманных покупок

Что говорят звезды? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

У вас получится направить свою энергию на пользу людям. Ваша воля к победе поможет вам достичь заветной мечты, а страсть и решительность действий не дадут обстоятельствам выбить вас из колеи.

Телец

Вам не стоит торопиться. Жизнь нужна для того, чтобы вы наслаждались ее моментами. Проведите время с семьей. Теплое общение сможет укрепить вашу связь. А дела? Оставьте их на потом.

Близнецы

Вам удастся поразить окружающих своей харизмой. Ваше счастье – рядом с друзьями. Небольшое путешествие подарит вам возможность встретиться с теми, кого вы любите.

Рак

Вам нужно быть осторожными в финансовых вопросах. Избегайте рискованных инвестиций или больших трат. Прежде чем принимать решение в любых денежных вопросах, все тщательно обдумайте.

Лев

Вы сможете привлечь внимание нужных людей и занять лидирующие позиции в делах. Ваши способности заметят, а вам предложат выгодную работу. Хорошенько подумайте перед тем, как дать ответ, готовы ли вы к глобальным переменам в жизни.

Дева

Вам следует обратить внимание на свое здоровье. Особенно это касается ваших физических и эмоциональных потребностей. Больше отдыхайте и избегайте чрезмерной нагрузки.

Весы

Вам предстоит найти гармонию в своих отношениях. Будьте открыты для компромиссов и готовы искать решения накопившихся проблем. У вас получится вернуть былую любовь, но для этого придется приложить немало усилий.

Скорпион

Вам необходимо выстроить личные границы. Безусловно, данная ваша потребность может серьезно раздосадовать окружающих. Однако сегодня лучше быть эгоистом, чем пытаться подстроиться под всех. Пришла пора расправить крылья и двигаться своим путем.

Стрелец

Для вас наступит пора обновления. Это хорошее время для получения новых знаний. Будьте открыты для поиска новых возможностей. Вы станете вдохновением для других.

Козерог

Ваше стремление к совершенству может помочь вам достигнуть лишь некоторых из своих целей. Но не стоит надеяться на легкое получение прибыли или высоких должностей. Всему свое время. Сейчас для вас важнее сосредоточиться на собственной карьере.

Водолей

Вам придется проявить креативность и нестандартный подход к любым повседневным задачам, что будут возникать на вашем пути. Старайтесь не принимать неудачи близко к сердцу. Они всего лишь ваш жизненный опыт. Это отличный день для путешествий. А вот алкоголь пить не стоит. Он может навредить вашим коммуникативным навыкам.

Рыбы

Доверьтесь своей душе в решении вопросов, связанных с семьей. Любовь окружает вас повсюду. Не бойтесь открыть свое сердце этому миру.