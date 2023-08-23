Набрал продуктов и хотел уйти: житель Малой Пурги пытался украсть товары из магазина

Мужчина пронес покупки мимо кассы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Малой Пурги пытался украсть продукты в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером он зашел в один из магазинов и набрал товаров в корзину. Но тут он заметил, что на входе нет охранника. Тогда он просто прошел мимо кассы, не став расплачиваться.

В соседнем магазине мужчина купил пакеты для мусора, чтобы переложить похищенное. Там он решил повторить то же, что и в первой точке, но его поймали с поличным сотрудники.

Мужчина бросил украденное и попытался сбежать, Но его задержали полицейские. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Сумма ущерба – более 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

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