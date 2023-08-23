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НовостиПроисшествия23 августа 2023 11:53

Набрал продуктов и хотел уйти: житель Малой Пурги пытался украсть товары из магазина

Житель Удмуртии пытался унести продукты из магазинов на 27 тысяч рублей
Анастасия Захарова
Мужчина пронес покупки мимо кассы

Мужчина пронес покупки мимо кассы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Малой Пурги пытался украсть продукты в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером он зашел в один из магазинов и набрал товаров в корзину. Но тут он заметил, что на входе нет охранника. Тогда он просто прошел мимо кассы, не став расплачиваться.

В соседнем магазине мужчина купил пакеты для мусора, чтобы переложить похищенное. Там он решил повторить то же, что и в первой точке, но его поймали с поличным сотрудники.

Мужчина бросил украденное и попытался сбежать, Но его задержали полицейские. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Сумма ущерба – более 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

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