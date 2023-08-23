Часть бойцов из Удмуртии отправилась переобучаться и служить

Жители Удмуртии добровольно отправились служить Фото: Мария Бакланова

Еще часть контрактников отправилась на переобучение, чтобы потом начать служить. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Контракты заключают добровольно. В основном идут служить люди старше 40 лет, но есть и молодежь.

«Поступить на службу могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие необходимые процедуры отбора: помимо медкомиссии, кандидаты проходят собеседование и тестирование у психолога, собирают пакет документов. Все это можно сделать в течение буквально одного-двух дней». – отметил майор Альберт Кононов, начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии.

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