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НовостиОбщество23 августа 2023 12:54

Часть бойцов из Удмуртии отправилась переобучаться и служить

Жители Удмуртии заключили контракт с Минобороны
Анастасия Захарова
Жители Удмуртии добровольно отправились служить

Жители Удмуртии добровольно отправились служить

Фото: Мария Бакланова

Еще часть контрактников отправилась на переобучение, чтобы потом начать служить. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Контракты заключают добровольно. В основном идут служить люди старше 40 лет, но есть и молодежь.

«Поступить на службу могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие необходимые процедуры отбора: помимо медкомиссии, кандидаты проходят собеседование и тестирование у психолога, собирают пакет документов. Все это можно сделать в течение буквально одного-двух дней». – отметил майор Альберт Кононов, начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии.

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