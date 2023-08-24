Пилорама загорелась в Удмуртии

Загоревшаяся пилорама. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Можге на ул. Сюгаильской загорелась пилорама. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сигнал поступил от свидетеля в 15:40 23 августа. Объявили повышенный ранг вызова. Через пару минут пожарные прибыли на место происшествия. Внутри склада горели пиломатериалы.

Огонь оперативно локализовали. Пострадавших нет. Идут работы по ликвидации возгорания.

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